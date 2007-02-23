Правящая коалиция Италии приняла условия премьера

Лидеры левоцентристской коалиции Италии поддержали предложения Романо ПРОДИ и оставили его на посту премьер-министра. После ночных консультаций лидеры коалиции согласившись с его политической программой, состоящей из 12 пунктов, сообщает news.ru.

В четверг вечером на собрании лидеров коалиционных партий Р.ПРОДИ выдвинул условия из 12 пунктов, которые должны быть безоговорочно выполнены для его возвращения на пост премьер-министра Италии. Среди выдвинутых условий, в частности, - одобрение внешней политики правительства, принятие закона о либерализации, направленного на защиту потребителя, реорганизация социального сектора и диверсификация источников энергии, передает ИТАР-ТАСС.

Лидер партии "Левые демократы" Пьеро ФАССИНО, сообщил, что в правящей коалиции "есть полное доверие к премьеру ПРОДИ".