Правящая коалиция Италии приняла условия премьера
09:55, 23 февраля 2007Мир
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Проди оставили на посту
|Романо ПРОДИ. Фото AFP
В четверг вечером на собрании лидеров коалиционных партий Р.ПРОДИ выдвинул условия из 12 пунктов, которые должны быть безоговорочно выполнены для его возвращения на пост премьер-министра Италии. Среди выдвинутых условий, в частности, - одобрение внешней политики правительства, принятие закона о либерализации, направленного на защиту потребителя, реорганизация социального сектора и диверсификация источников энергии, передает ИТАР-ТАСС.
Лидер партии "Левые демократы" Пьеро ФАССИНО, сообщил, что в правящей коалиции "есть полное доверие к премьеру ПРОДИ".
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