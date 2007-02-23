Американский солдат получил 100 лет тюрьмы за изнасилование иракской девушки

В США суд приговорил сержанта Пола Кортеса к тюремному заключению сроком 100 лет за соучастие в изнасиловании 14-летней иракской девушки и убийстве ее семьи, сообщает AFP.

Суд смягчил вынесенный ранее приговор, согласно которому Кортес должен был сидеть в тюрьме до конца жизни.

Согласно действующей практике, теперь бывший сержант сможет добиваться условного освобождения после того, как отсидит первые десять лет.

Это преступление было совершено в марте 2006 года группой американских солдат в деревне Махмудия, расположенной к югу от Багдада. Пытаясь скрыть содеянное, военнослужащие убили всю семью девушки, после чего подожгли ее дом. Ранее по этому делу уже был вынесен приговор другому соучастнику преступления, Джеймсу Бейкеру, который получил 90 лет тюрьмы, также как и Кортес, согласившись сотрудничать со следствием.

Лента.ру