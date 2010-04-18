Исландские метеорологи "потеряли" шлейф пепла от вулкана

Радар исландской метеорологической службы, установленный в окрестностях аэропорта Кеблавик (Keflavik), в 50 километрах от столицы страны Рейкьявика, потерял из виду шлейф вулканического пепла от вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajokull) на юге Исландии.

"Это означает, что шлейф опустился ниже 10 тысяч футов (около 3 тысяч метров). Сообщений о выпадении вулканического пепла также не поступало. Сейсмические сотрясения продолжаются на том же уровне", - приводит сообщение службы РИА "Новости".

Не поступало также данных о наводнении, которое может быть спровоцировано таянием окружающих вулкан ледников.