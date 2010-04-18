В Европе состоится 4 тысячи авиарейсов

Сегодня на европейском континенте из-за тучи вулканической пыли, которая продолжает оставаться над большей частью Европы, состоится лишь 4 тысячи вместо 24 тысяч запланированных авиарейсов.

Как передает корресподнент УНИАН, об этом сообщила организация Eurocontrol, ответственная за безопасность авиаполетов в Европе.

По данным организации, которая в настоящее время объединяет 38 европейских государств, на сегодня полностью или частично запрещено авиадвижение в 24 государствах европейского континента.

Среди 27 стран Евросоюза не летают самолеты в Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Польше, Венгрии, Голландии, Румынии, Сербии, Словении, Словакии и Великобритании. Закрыто авиасообщение также в Дании, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, не летают самолеты с большей части Франции, Германии, с Севера Италии и Испании.

Авиасоообщение действует в южных районах Испании, Португалии, Италии, в Болгарии, Греции, Турции и на южной части Балканского полуострова.

Eurocontrol сообщил, что после извержения вулкана в Исландии в среду, 14 апреля, со следующего дня из-за образовавшейся тучуивулканической пыли в Европе отменено свыше 60 тысяч авиарейсов.