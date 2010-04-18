Родные Качиньского и руководители страны прибыли в Краков поездом

Родственники Президента Польши Леха Качиньского и польские высокопоставленные должностные лица прибыли в Краков поездом.

По данным TVN24, поездом в Краков, где сегодня на территории королевского замка Вавель будут похоронены Л.Качиньский и его супруга Мария, прибыл и.о. Президента Польши, глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ, глава польского правительства Дональд ТУСК, депутаты польского Сейма и Сената, а также представители Канцелярии трагически погибшего Президента.

Как сообщал УНИАН, в Польше с пятницы запрещено авиадвижение над страной из-за облака вулканического пепла, которое угрожает безопасности полетов.

Власть разрешила работу лишь краковского аэропорта, который должен принимать исключительно самолеты международных делегаций, прибывающих на похороны президентской четы.

Несмотря на это, 43 из 67 международных делегаций отменили свое участие в похоронах Л.Качиньского.

Часть делегаций прибыла на похороны автомобилями, поездами и вертолетами.

В то же время самолетами в Краков прилетели, в частности, президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а также лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.