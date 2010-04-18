Голландцы пытаются летать сквозь вулканический пепел

Голландская авиакомпания KLM провела испытательный полет, чтобы оценить, насколько опасно продолжать авиарейсы в случае, если проблема вулканического пепла будет продолжаться, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщили в авиакомпании, "Боинг-737" смог подняться над Нидерландами на максимальную высоту, допустимую для этого типа самолетов, - около 13 км – и не испытывал никаких проблем во время полета. В настоящее время специалисты осматривают лайнер и его двигатели в поисках повреждений.

По результатам этого испытания авиакомпания надеется получить от авиационных властей разрешение возобновить полеты.