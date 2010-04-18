В Японии выпал снег

Самый поздний снег выпал в японской столице впервые за 41 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.

Причиной снегопада стало сильное похолодание в центральных и северных районах основного японского острова Хонсю. В префектуре Ямагата к середине дня температура поднялась лишь до 0,7 градуса, в Нагано - четырех градусов, в Токио - 5,9 градуса. Это в среднем на шесть-десять градусов ниже среднегодовой нормы. Причем если в Токио и соседних с ним префектурах слой выпавшего снега был тонким и растаял ко второй половине дня, то в префектурах Ямагата и Фукуока высота снежного покрова составила 19 и 16 сантиметров соответственно.

Из-за неожиданно выпавшего снега и гололеда было приостановлено движение на ряде автомагистралей, прилегающих к японской столице, а также в северных районах Хонсю. Жители районов, где выпал снег, имели возможность наблюдать необычное явление - ветки цветущей сакуры под снегом.

Рекорд позднего выпадения снега, продержавшийся 41 год, относится к 17 апреля 1979 года. Синоптики считают, что в воскресенье весна вернет свои права и температура в центральных районах острова Хонсю поднимется до 13-16 градусов.