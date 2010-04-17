Двумя выстрелами в голову застрелен вице-мэр Даугавпилса

Вице-мэр Даугавпилса (Латвия) Григорий Немцов был застрелен в пятницу в центре города, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-издание MixNews.

Убийство произошло около 17 часов. Неизвестный дважды выстрелил в голову 62-летнему Немцову, который скончался на месте. Пистолет, из которого убили вице-мэра, позже нашли в фонтане в парке Райниса.

Председатель Даугавпилской думы Янис Лачплесис заявил, что никакого основания для преступления, кроме политического, он не видит. Он предположил, что убийство Немцова было попыткой изменить политическое равновесие в городской думе. Убитый возглавлял партию "Народ Латгалии" и издавал местную русскоязычную газету.