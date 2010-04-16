Минск и Киев договорились проводить расчеты в национальных валютах

Белоруссия и Украина договорились частично проводить расчеты между странами в национальных валютах. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко на пресс-конференции после заседания украинско-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам В.Семашко, стороны ранее не могли договориться о переходе в расчетах на национальные валюты, в том числе из-за "политических нюансов в Украине, когда не было взаимодействия между правительством и национальным банком".

"Накануне мы договорились, и в протокол соответствующее поручение сделали, что мы в ближайшее время решим эту проблему, когда будут открыты кредитные линии нашим национальным банком и вашим национальным банком... Это существенно упростит расчеты и будет способствовать увеличению темпов роста товарооборота между странами", - цитирует первого заместителя премьера РосБизнесКонсалтинг.