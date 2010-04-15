В Варшаву доставили тела еще 34 погибших в авиакатастрофе

Сегодня в Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, самолет с телами трагически погибших польских граждан прибыл на столичный аэродром Окенче, где проходят траурные церемонии при участии представителей польских властей, духовенства и родственников жертв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, сегодня в Варшаву отдельным самолетом также доставлено тело последнего президента Второй Жечи Посполитой Ришарда Качеровского, с которым поляки смогут попрощаться в Бельведере.

Как сообщал УНИАН, вчера в Польшу доставлены тела 30 погибших из 96 жертв субботней авиакатастрофы.

Ранее в столицу доставлены тела Президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии.