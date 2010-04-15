Лукашенко: потеря ядерного оружия была "жесточайшей ошибкой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "жесточайшей ошибкой" согласие прежнего руководства республики на вывод из страны ядерного оружия, передает Радио "Свобода".

По словам Лукашенко, если бы сейчас у Минска было это оружие, то международные партнеры разговаривали бы с ним по-другому.

Александр Лукашенко отметил при этом, что у Белоруссии остался высокообогащенный уран, в том числе оружейный, хранение которого находится под контролем МАГАТЭ.

Комментируя тот факт, что Белоруссию не пригласили на саммит по ядерной безопасности в США, Лукашенко сказал, что и не собирался ехать на эту встречу. В то же время он упрекнул Россию за то, что она, как партнер, не настояла на присутствии белорусской делегации в Вашингтоне.