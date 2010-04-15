США все еще надеются поймать бен Ладена живым

США все еще надеются поймать лидера международной террористической организации "Аль-Кайеда" Усаму бен Ладена живым и допросить его. Соответствующее заявление сделал сегодня генеральный прокурор США Эрик Холдер, выступая перед юридическим комитетом Сената, передает Associated Press.

В марте с.г. Э.Холдер заявил, что У. бен Ладен, вероятно, так никогда и не предстанет перед судом, так как, скорее всего, будет убит. Между тем, главнокомандующий вооруженными силами в Афганистане пообещал направить все усилия, чтобы схватить лидера "Аль-Кайеды" живым и "передать его в руки американского правосудия".

По некоторым данным, личная охрана У.бен Ладена инструктирована не допустить поимки "террориста номер один" живым.

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