Консерваторы получают убедительную победу на выборах в Венгрии

По данным национальной избирательной комиссии Венгрии, консервативная партия Fidesz лидирует в первом туре парламентских выборов в стране, набирая 52,8% голосов избирателей. Следом за консерваторами следуют социалисты с 19,3% голосов в то время, как праворадикальная партия "За лучшую Венгрию" (Jobbik) закрепляет за собой третью строчку с 16,7%. Наименьший процент голосов в первом туре получили либералы, набравшие всего 7,42% голосов избирателей, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters. Всего подсчитаны 99,2% бюллетеней.

Таким образом, по итогам первого тура за консерваторами закрепляются 206 из 386 мест в венгерском парламенте. Кроме того, 28 мест отходят социалистам, а 26 - праворадикалам. Обладатели оставшихся 121 кресла по венгерскому законодательству определятся в ходе второго тура выборов, намеченного на 25 апреля.