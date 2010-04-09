Румыния увеличит свой военный контингент в Афганистане

Румыния в ближайшее время намерена приступить к увеличению своего военного контингента в Афганистане - до 1 тыс. 800 человек с нынешних 1 тыс. 73 военнослужащих. С соответствующим заявлением выступил сегодня президент Румынии Траян Басеску перед своим отправлением в Прагу на встречу с президентом США Бараком Обамой. Лидер государства также уточнил, что вся кампания по расширению военного присутствия в регионе должна быть завершена в сентябрю текущего года, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

По словам Т.Басеску, соответствующее решение было принято румынским военным командованием на высшем уровне еще в марте с.г., и новые военнослужащие прибудут в Афганистан для повышения уровня безопасности в регионе.