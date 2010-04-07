В столице Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации

В столице Киргизии Бишкеке введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми акциями протеста оппозиции.

Как сообщает радио «Свобода», сотрудники служб безопасности открыли огонь по демонстрантам, окружившим правительственное здание. По некоторым данным, есть убитые и ранене, но информация не подтверждена официально.

Киргизская оппозиция требует отставки Президента Курманбека БАКИЕВА, обвиняя его в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики.

Помимо Бишкека протестными выступлениями охвачены и другие города - Ош, Нарын, Талас и Токмок.

Задержаны несколько оппозиционных лидеров.