Молдова заявляет, что украинские пограничники больше не нужны

Украина и Молдова достигли договоренности о том, что мобильный пост Госпогранслужбы Украины будет удален с 7-километрового пограничного участка дороги «Одесса-Рени» у села Паланка.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление об этом обнародовал заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андрей ПОПОВ, уточнив, что эти договоренности стали реальностью «с учетом рекомендаций миссии EUBAM», и теперь жителям Паланки не понадобятся спецпропуска для передвижения по трассе «Одесса-Рени» и доступа к своим сельхозугодиям.

А.ПОПОВ также констатировал, что, согласно Конституции, территория Республики Молдова является неотчуждаемой.

Прокомментировать обнародованную позицию МИД Молдовы в Представительстве МИД Украины в Одессе не смогли, уклонились от любых комментариев и в МИД Украины. «Позиция МИД Украины по этому поводу будет обнародована позже», - ответил на запрос УНИАН представитель МИД Сергей САЕНКО.

Как сообщалось, в 1999 году между Украиной и Республикой Молдова была достигнута договоренность об обмене территориями, согласно которой Украина предоставила Молдове участок берега на Дунае для строительства Джурджулештского речного порта, а Молдова, в свою очередь, обязывалась передать Украине участок автодороги в окрестностях села Паланка и земельный участок, по которому проходит автотрасса.

Однако фактически молдовская сторона до сих пор полностью не выполнила принятых обязательств. 7-километровый участок автодороги «Одесса-Рени» Кишинев передал Киеву, а передача земельного участка под ним не выполнена поныне. Хотя в феврале 2010 года тогдашний глава МИД Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что Республика Молдова, вероятно, в месячный срок завершит передачу Украине земельного участка под автотрассой.

Между тем заместитель главы Одесской облгосадминистрации Иван ЧЕРБАДЖИ, участвовавший в перманентных переговорах сторон по обмену территориями, заявил 17 марта, что фактически Молдова отказывается выполнять обязательства по передаче Украине участка под автотрассой, прикрываясь «интересами жителей села Паланка», а также прикрываясь «трудностями», которые якобы могут возникнуть при пересечении границы.

В этой связи И.ЧЕРБАДЖИ обнародовал позицию украинской стороны, которая высказала готовность «ввести для жителей этого села упрощенный механизм пересечения госграницы».