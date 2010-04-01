Украинцы подали более 180 тысяч заявок на трудоустройство в Польше

В Польше в 2009 году было зарегистрировано более 180 тысяч заявок на трудоустройство граждан Украины, что более чем на 20% выше показателей предыдущего года.

По данным Министерства труда и социальной политики Польши, имеющимся в распоряжении УНИАН, в прошлом году на трудоустройство украинцев зарегистрировано более 95% всех таких заявок.

Около 5 тысяч заявок зарегистрировано на граждан Беларуси, 2,7 тысяч - граждан Молдовы и около 700 - для россиян.

В министерстве не уточнили, сколько и каких заявок было зарегистрировано в различных сферах польской экономики, отметив, что эти данные пока не готовы.

Как сообщал УНИАН, Польша с июля 2007 года разрешила гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения, а лишь с зарегистрированной заявкой на трудоустройство. С февраля прошлого года в перечень стран включена Молдова.

По этой схеме граждане этих стран могут работать в Польше без официального разрешения на протяжении шести месяцев года во всех сферах экономики.

Украинцы в Польше преимущественно работают на строительстве, в сельском хозяйстве и присматривают за детьми и людьми преклонного возраста.