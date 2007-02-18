В Москве активисты молодежного движения заблокировали вход в «Останкино»

Активисты молодежного движения «Оборона» заблокировали центральный вход в телецентр «Останкино», протестуя против цензуры на телевидении.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря движения Александра ХАНУКАЕВА, трое активистов приковали себя наручниками к ограде и развернули транспарант «Хватит врать!».

По словам А.ХАНУКАЕВА, движение требует «вернуть прямой эфир в информационных и общественно-политических телепередачах, отказаться от «черных списков» лиц и организаций, которых запрещено приглашать на телевидение, прекратить работу с чиновниками, которые определяют, какое событие освещать, а также продать все государственные телеканалы в разные руки, оставив только один госканал».

Спустя некоторое время активисты были задержаны милиционерами, которые сняли с них наручники и препроводили в местное ОВД.