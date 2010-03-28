НАТО предлагает России создать общую противоракетную оборону

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен пригласил Россию принять участие в создании общей системы противоракетной обороны для Евроатлантического региона.

"Я считаю, что работая вместе над системой противоракетной обороны, НАТО и Россия могут обеспечить "крышу" безопасности для всего Евроатлантического региона", - заявил Расмуссен.

"Нам нужен подход к ПРО, который включает не только все страны НАТО, но также и Россию. Если мы построим "крышу" безопасности вместе, люди от Ванкувера до Владивостока будут знать, что они являются частью одного сообщества, обеспеченного подлинной безопасностью, сталкивающегося с реальными угрозами и использующего реальные технологии", - цитирует видеозаявление генсека РИА "Новости".

По его словам, России, со своей стороны, "следует также рассматривать ПРО (для Евроатлантического региона) как возможность, чем как угрозу".

"Я твердо уверен, что когда эти шаги будут сделаны, мы сможем создать ПРО, которая не только защищает евроатлантическое сообщество, но также объединяет его", - заявил Расмуссен.