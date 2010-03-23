Китай проложил тоннель под российской границей

Китай завершил прокладку под Амуром тоннеля, по которому пройдет трубопровод для импорта российской нефти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа.

Строительные работы под руслом крупнейшей на российско-китайской границе реки стартовали 1 сентября 2009 года. В бурении тоннеля длиной 1,9 тысячи метров были задействованы более 80 рабочих.

По словам представителя Китайской национальной нефтяной корпорации, это был самый сложный момент в строительстве экспортного нефтепровода из России.

В начале марта министр иностранных дел КНР Ян Цзечи сообщил, что прокладка нефтепровода из России в Китай закончится к концу нынешнего года, а его эксплуатация начнется в 2011 году.

Речь идет о создании ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан на КНР от населенного пункта Сковородино до китайского Дацина. По этой ветке в КНР будет ежегодно поставляться до 15 миллионов тонн нефти.