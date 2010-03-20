Путин «яркими словами» говорил с Клинтон об отношениях с Украиной

Премьер-министр России Владимир ПУТИН и госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН обсудили вопросы отношений с Украиной и Грузией.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил заместитель главы аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ журналистам вчера по итогам переговоров российского премьера с госсекретарем США.

"Были затронуты вопросы по Грузии и Украине, но в преломлении к российско-украинским отношениям", - сказал Ю.УШАКОВ.

Очень подробно обсуждались эти вопросы, отметил он. "Владимир Владимирович (ПУТИН) очень интересные мысли высказывал, интересные яркие слова употреблял", - сказал Ю.УШАКОВ. "КЛИНТОН воспринимала аргументы", - добавил он.