Почему Путин разделяет позицию Кисы Воробьянинова

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что никогда не ставил перед руководством Беларуси вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, однако РФ ожидала поддержки в этом вопросе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал накануне вечером в Бресте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

«Я никогда не ставил вопроса перед белорусским руководством о необходимости признания Южной Осетии и Абхазии. Я лично никогда этого вопроса не ставил. Как шел разговор между президентами - Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ и Александром Григорьевичем ЛУКАШЕНКО - нужно спросить у них. И сегодня мы этот вопрос не обсуждали», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия всегда, даже если между сторонами возникали спорные вопросы в хозяйственной сфере, поддерживала Беларусь на внешней арене.

«Исходили из того, что мы с Белоруссией создаем единое Союзное государство. Я так своим коллегам и говорил: «Вы в наши отношения не лезьте». И, в конце концов, это общемировая практика. Белорусский народ сам определится и с внутренним политическим режимом, и с другими проблемами, которые вы перед ними ставите», - сказал В.ПУТИН.

«Поэтому мне вопросы российской общественности понятны. В России, действительно, ожидали, что Беларусь быстро, энергично и эффектно поддержит Россию по данному вопросу. Да, действительно, этого не происходит, мы видим», - подчеркнул он.

В.ПУТИН также сообщил, что РФ всегда выступала за нормализацию отношений Беларуси с западными соседями и США.

«И если это будет происходить хотя бы на этой почве - ну, уже есть какой-то положительный эффект, и слава Богу. Потому что, в конце концов, Беларусь для нас и близкое государство, мы строим Союзное государство, единое экономическое пространство. Нормализация отношений Белоруссии с западным сообществом этого стоит», - сказал он.

В.ПУТИН также отметил, что МВФ предоставил Беларуси кредиты на сумму свыше 3 млрд. долл., где есть российское участие.

«Есть, правда, и позиция Кисы Воробьянинова, который говорил, что существуют проблемы, по которым «торг не уместен». В целом, я разделяю позицию Кисы. Но в конечном итоге это тот вопрос, который относится к суверенному праву белорусского государства, и это суверенное право формулируется законно избранным Президентом - ЛУКАШЕНКО Александром Григорьевичем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и карликовое государство Науру.