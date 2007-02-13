Что получит Северная Корея в обмен на отказ от ядерной программы

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) приветствовал соглашение по северокорейской ядерной проблеме. "Это шаг в правильном направлении", - сказал он. При этом М.Эль-Барадеи сообщил, что инспекторы МАГАТЭ в ближайшее время вернутся в КНДР, "чтобы убедиться, что вся деятельность в области атомной энергетики будет направлена исключительно на мирные цели", передает Associated Press. Однако глава МАГАТЭ не уточнил, когда именно инспекторы агентства прибудут в Северную Корею.

Напомним, сегодня участники шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи подписали совместное заявление по ядерному разоружению. В рамках достигнутых договоренностей КНДР должна в течение 60 дней закрыть ядерный комплекс в г.Йонбен и допустить туда международных инспекторов. В обмен на это Южная Корея, Китай, США и Россия предоставят Пхеньяну 50 тыс. т мазута или равноценную экономическую или гуманитарную помощь. Еще 950 тыс. т топливной нефти или эквивалентной экономической помощи КНДР получит, когда предпримет дополнительные шаги к разоружению, включающие предоставление полного списка своих ядерных программ, запасы плутония, и закрытие всех ядерных объектов, в том числе графитовых ядерных реакторов и перерабатывающих заводов.

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