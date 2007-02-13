Москва уже в следующем году обойдет Лукашенко

Семен ВАЙНШТОК

Российская нефтетранспортная монополия ОАО "Транснефть" готова построить трубопровод в обход Беларуси к середине 2008 года, заявил президент компании Семен ВАЙНШТОК сегодня на пресс-конференции, передает Reuters.

Отвечая на вопрос, может ли нефтепровод "Унеча-Приморск" быть построен за 18 месяцев, С.ВАЙНШТОК сказал, что "18 месяцев - чересчур большой срок".

"Сроки строительства нефтепровода "Унеча-Приморск" будут очень короткими даже по стандартам Транснефти", - заявил глава госкомпании.

Планируется, что мощность Балтийской трубопроводной системы (БТС) и экспортного терминала в Приморске будет увеличена как минимум на 50 млн. тонн с 74 млн. тонн в настоящее время.

Минпромэнерго РФ уже направило в заинтересованные ведомства проект распоряжения правительства по строительству трубопроводной системы "БТС-II".

В 2001 году Транснефть ударными темпами построила нитку нефтепровода "Суходольная-Родионовская" в обход Украины, перенаправив нефть в направлении Новороссийска по территории РФ.

Как сообщалось, в начале года Беларусь, недовольная ростом цен на энергоносители из РФ, приостановила транзит российской нефти в Европу. После того, как стороны заявили о компромиссе, Президент России в начале февраля поручил подготовить строительство нового нефтепровода в обход Беларуси и расширение мощности Балтийской трубопроводной системы.