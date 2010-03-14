Саакашвили: «хроника» была максимально приближена к реальности

Грузинская Национальная регулирующая комиссия по коммуникациям считает, что телекомпания "Имеди" нарушила Кодекс поведения вещания, пустив в эфир в субботу специальный репортаж о возможном "российском военном вторжении". Как сообщает NEWSru, на чрезвычайном заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о возможных санкциях.

Со своей стороны, телекомпания "Имеди" в информационном выпуске "Хроника" принесла извинения населению страны за вышеупомянутый сюжет. Как объяснила диктор телекомпании, специальный репортаж был подготовлен в связи с возможным развитием событий, заключающимся в реальной угрозе повторения российской агрессии.

Как сообщалось, телекомпания "Имеди" в субботу вечером передала выпуск о "российском вторжении", бомбардировке аэропортов и портов, убитых и раненных, о переходе на сторону "врага" трех грузинских батальонов, о ликвидации Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, и, наконец, обращение Президента Российской Федерации, который якобы отдал приказ об интервенции в Грузию.

Телепередача вызвала панику среди населения Грузии, поскольку "Имеди" только вскользь пояснила, что это "лишь модель возможного развития событий". В стране резко возросло количество звонков в скорую помощь и инфарктов.

Лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что "показ таких сюжетов направлен не только против лидеров оппозиции, но и является психологическим террором в отношении населения". Она уверена, что сюжет о "российском военном вторжении" не мог появиться без ведома президента Саакашвили. По ее словам, власти, таким образом, хотят запугать российской угрозой, чтобы скрыть полный крах своей политики.

«...В первой части передачи людей предупредили, что это инсценировка, но я считаю, что соответствующая надпись должна была быть на экране на протяжении всей передачи. Вчерашний фильм был неприятен, но больше всего неприятно то, что этот репортаж - максимально приближен к существующей обстановке - к тому, что может произойти, и к тому, что лежит в голове у врагов Грузии», - так отреагировал Михаил Саакашвили. Он остался недоволен тем, как в сюжете была показана грузинская армия: «Репортаж содержал несправедливое указание по отношению к грузинской армии, которая проявила небывалую отвагу во время августовской войны. Необходимо быть осторожным с армией - это основа Грузинского государства», - и припомнил Н.Бурджанадзе поездку в Москву: "У пожимающего испачканные в крови представителей всех этнических групп Грузии руку не может быть чести".