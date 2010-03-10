Главный дипломат ЕС представит программу в отношении Украины

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН сегодня представит Европарламенту свою внешнеполитическую программу.

Как ожидается, ключевыми моментами доклада перед европарламентариями в Страсбурге станут Украина, Балканы, Иран и Ближний Восток, а также инициатива по созданию новой Европейской дипломатической службы, сообщает агентство Reuters.

Британку К.ЭШТОН избрали на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности в декабре 2009 г. С того времени вокруг нее не стихают дебаты, сначала - относительно недостаточной компетентности, а затем относительно объема ее полномочий.

Во время прошлого уик-энда К.ЭШТОН начала бороться с критикой в свой адрес. Выступив на встрече министров иностранных дел ЕС в испанской Кордобе, она изложила концепцию будущей Европейской дипломатической службы. Ее планы, как отмечают многочисленные СМИ, получили широкую поддержку.

В дипломатической сфере ЕС разворачивается борьба за власть, отмечает “Немецкая волна”. Главные действующие лица - Еврокомиссия в лице ее президента Жозе Мануэля БАРРОЗУ, Верховный представитель и вице-президент Еврокомиссии К.ЭШТОН, а также дипломатические ведомства государств ЕС.

Завуалированный конфликт вызвала реформа европейского сообщества, или так называемое Лиссабонское соглашение, вступившее в силу несколько месяцев назад. Реформа предусматривает серьезное перераспределение функций разных европейских институтов. Так, согласно Лиссабонскому соглашению, по сути "министром иностранных дел ЕС" становится Верховный представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности, в настоящее время это – К.ЭШТОН. Ему отводится ключевая роль в проведении внешней политики всего Сообщества. Более того - главы МИД уже не принимают обязательного участия в саммитах ЕС.

В этой борьбе за влияние репутацию К.ЭШТОН, как это ни странно, едва не подорвал ее визит в Киев 25 февраля на инаугурацию нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Франция раскритиковала К.ЭШТОН за то, что она поехала на инаугурацию украинского Президента, а не на саммит министров обороны ЕС, который проходил в этот же день. В этой связи министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ поддержал Г.ЭШТОН. «Поехать в Украину было правильным решением. Это я заявляю со всей ответственностью», - сказал Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

«Ближайший месяц должен стать большим тестом на ее дееспособность», - сказал Reuters один из европейских дипломатов. На будущей неделе К.ЭШТОН посетит Израиль, Западный Берег реки Йордан, Египет, Сирию и Иорданию. Этим визитом должен быть дан импульс ближневосточному урегулированию со стороны ЕС. Израиль и Палестинская Автономия вот-вот должны начать непрямые переговоры при посредничестве Соединенных Штатов.