Эксперт о Януковиче, НАТО, нейтралитете и Северной Африке

Исполняющий обязанности директора международных программ Центра Разумкова Михаил ПАШКОВ считает, что Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ необходимо выдержать «среднесрочный мораторий» на принятие важных внешнеполитических решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПАШКОВ сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Исходя из внутриполитической, социально-экономической ситуации в Украине, геополитических условий, необходимо выдержать среднесрочный мораторий на принятие каких-либо геополитических решений», - отметил М.ПАШКОВ.

По его словам, это касается таких вопросов как членство Украины в НАТО, присоединение к Таможенному союзу, формализация нейтрального статуса страны.

По мнению эксперта, для принятия таких решений необходимо сначала провести социально-экономические реформы в стране, наладить сотрудничество ведущих политических сил и провести широкую информационную кампанию.

Кроме того, М.ПАШКОВ считает необходимым «расширить географию» политического, торгово-экономического, гуманитарного и военно-технического сотрудничества Украины со странами Северной Африки и Южной Америки.

Эксперт также считает, что в сотрудничестве Украины с ЕС и Россией необходимо найти «золотую середину». По его мнению, эффективные действия на европейском направлении будут зависеть от того, как Украина будет налаживать отношения с Россией.

Он также убежден, что гуманитарные проблемы в украинско-российских отношениях нужно решать не в форме обмена нотами, а на заседании подкомиссии Украинско-Российской межгосударственной комиссии.