Охранник консульства Украины в Стамбуле стрелял в человека с бомбой

Охранник Генерального консульства Украины в Стамбуле выстрелом остановил вооруженного человека, пытавшегося прорваться в здание дипломатической миссии. Злоумышленник имел при себе взрывное устройство, передает ИТАР-ТАСС.

Местное телевидение сообщает, что преступник при себе имел огнестрельное оружие и взрывное устройство с таймером. Во время прохождения личного досмотра перед входом в консульское помещение он отказался предъявить охраннику для осмотра свою сумку, после чего попытался прорваться внутрь.

Сотрудник охраны сумел вовремя нейтрализовать нарушителя и выстрелил в него из табельного оружия. Преступник с ранением направлен в больницу. Его имя не называется, о мотивах нападения пока не известно.

В результате инцидента никто из сотрудников консульства не пострадал, сообщила пресс-секретарь украинского Посольства в Турции Ольга ЧУБРИКОВА. Она подтвердила факт "попытки вооруженного лица проникнуть на территорию диппредставительства", но заверила, что "к настоящему времени инцидент полностью исчерпан".

Она добавила, что пока не известно о мотивах злоумышленника, эта информация поступит позже от правоохранительных органов. В то же время губернатор Стамбула Муаммер ГЮЛЕР заявил, что у инцидента "нет политической составляющей" и нападение было "частной акцией".

Район вокруг Генконсульства Украины оцеплен полицией. В целях безопасности временно эвакуируются жители зданий, непосредственно прилегающих к диппредставительству.