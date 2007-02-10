Путин и Ющенко в Мюнхене (5 фото)
Глобальные кризисы – глобальная ответственность
Под лозунгом „Глобальные кризисы – глобальная ответственность” в Мюнхене началась 43-я Международная конференция по вопросам безопасности.
Главными докладчиками официальной части конференции выступили канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент России Владимир ПУТИН.
В конференции принимают участие около 270 ведущих политиков из 40 стран мира.
Среди почетных гостей конференции – Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Участием в первом дне конференции он сегодня завершает свой рабочий визит в Германию.
В разговоре с журналистами В.Ющенко отметил, что если между Россией и Украиной будет осуществляться продуманный диалог, и каждая из сторон будет объяснять свои позиции, то все будет нормально.
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Фото Николая Лазаренка / POOL / УНИАН