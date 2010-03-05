У здания Пентагона произошла перестрелка

Мужчина, открывший 4 марта стрельбу у входа в здание министерства обороны США в округе Арлингтон, штат Виргиния, скончался в больнице. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление судмедэкспертов. Ранее была установлена личность стрелка. Им оказался 36-летний житель США Джон Пэтрик Бедел (John Patrick Bedell).

Злоумышленник открыл огонь у входа в Пентагон, прилегающего к одноименной станции метро. Инцидент произошел приблизительно в 18:40 по местному времени. По словам полицейских, Бедел подошел к контрольно-пропускному пункту, достал пистолет из кармана и начал стрелять по охранникам. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.

В результате перестрелки два офицера полиции получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице. Ранее сообщалось, что их жизни ничего не угрожает. Джон Пэтрик Бедел также был ранен ответным огнем полицейских. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Ранение Бедела оказалось смертельным.

Из-за инцидента все входы и выходы Пентагона были временно закрыты в целях безопасности. Чуть позже министерство обороны США продолжило работу в обычном режиме. При этом официальный представитель Пентагона Брайан Уитман (Bryan Whitman) отметил, что вход, возле которого произошла перестрелка, будет закрыт как минимум на всю ночь.

Лента.ру