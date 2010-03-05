У здания Пентагона произошла перестрелка

09:20, 05 марта 2010
Мир
1772 0

Охранники открыли ответный огонь

Мужчина, открывший 4 марта стрельбу у входа в здание министерства обороны США в округе Арлингтон, штат Виргиния, скончался в больнице. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление судмедэкспертов. Ранее была установлена личность стрелка. Им оказался 36-летний житель США Джон Пэтрик Бедел (John Patrick Bedell).

Злоумышленник открыл огонь у входа в Пентагон, прилегающего к одноименной станции метро. Инцидент произошел приблизительно в 18:40 по местному времени. По словам полицейских, Бедел подошел к контрольно-пропускному пункту, достал пистолет из кармана и начал стрелять по охранникам. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.

В результате перестрелки два офицера полиции получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице. Ранее сообщалось, что их жизни ничего не угрожает. Джон Пэтрик Бедел также был ранен ответным огнем полицейских. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Ранение Бедела оказалось смертельным.

Из-за инцидента все входы и выходы Пентагона были временно закрыты в целях безопасности. Чуть позже министерство обороны США продолжило работу в обычном режиме. При этом официальный представитель Пентагона Брайан Уитман (Bryan Whitman) отметил, что вход, возле которого произошла перестрелка, будет закрыт как минимум на всю ночь.

Лента.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter