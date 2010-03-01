Медведев уверен, что в провале сборной РФ в Ванкувере виновны «жирные коты»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует увольнения чиновников, ответственных за «провальное» выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Москве на встрече с руководством партии «Единая Россия».

«Тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпиаде, должен такую ответственность понести, и сейчас ответственные лица, которые отвечают за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать заявления. Если такой решимости не будет, мы им поможем», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что необходимо «без раскачки» начать подготовку к Олимпиаде в Сочи.

По его мнению, подготовка спортсменов должна быть изменена, потому что долгое время РФ выезжала на советских возможностях, которые закончились.

«Мы советскую школу потерял, а свою школу не создали», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что на развития спорта выделяется беспрецедентно большое количество денег.

Д.МЕДВЕДЕВ уверен, что система подготовки спортсменов должна быть изменена и во главу угла должен быть поставлен спортсмен, а не федерации - «большие жирные коты».

Как известно, в общем командном зачете сборная РФ с тремя золотыми медалями заняла 11-е место, что является самым худшим результатом в истории cборной.

Как известно, украинская олимпийская сборная не завоевала в Ванкувере ни одной медали.