Медведев уверен, что в провале сборной РФ в Ванкувере виновны «жирные коты»
"Если сами не уволятся, мы им поможем"
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует увольнения чиновников, ответственных за «провальное» выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Москве на встрече с руководством партии «Единая Россия».
«Тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпиаде, должен такую ответственность понести, и сейчас ответственные лица, которые отвечают за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать заявления. Если такой решимости не будет, мы им поможем», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
Он подчеркнул, что необходимо «без раскачки» начать подготовку к Олимпиаде в Сочи.
По его мнению, подготовка спортсменов должна быть изменена, потому что долгое время РФ выезжала на советских возможностях, которые закончились.
«Мы советскую школу потерял, а свою школу не создали», - подчеркнул он.
При этом он отметил, что на развития спорта выделяется беспрецедентно большое количество денег.
Д.МЕДВЕДЕВ уверен, что система подготовки спортсменов должна быть изменена и во главу угла должен быть поставлен спортсмен, а не федерации - «большие жирные коты».
Как известно, в общем командном зачете сборная РФ с тремя золотыми медалями заняла 11-е место, что является самым худшим результатом в истории cборной.
Как известно, украинская олимпийская сборная не завоевала в Ванкувере ни одной медали.