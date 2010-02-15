Ливия запретила въезд гражданам стран Шенгенской зоны

Ливия прекратила выдавать визы и запретила въезд на свою территорию гражданам стран Шенгенской зоны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, эту информацию, обнародованную сегодня рядом европейских СМИ, подтвердила пресс-служба Еврокомиссии.

В сообщении для прессы комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ выразила сожаление в связи с таким решением Ливии.

“Европейская комиссия выражает сожаление по поводу одностороннего и непропорционального решения власти Ливии прекратить выдачу виз гражданам стран - членов Шенгенского соглашения. Комиссия также выражает сожаление по поводу того, что тем, кто получил легально визы до ограничительных мероприятий, было отказано во въезде в страну”, - цитирует слова комиссара пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что до конца недели Еврокомиссия, страны - члены ЕС и страны - члены Шенгенского соглашения в рамках заседания визовой группы обсудят соответствующую реакцию на такое решение Ливии.

Официальные причины такого решения Ливии неизвестны. Вместе с тем, по данным некоторых европейских СМИ, Ливия приняла это решение после того, как Швейцария обнародовала перечень 180 нежелательных в этой стране ливийцев, среди которых была и фамилия лидера Ливийской Арабской Джамахирии Муамара КАДДАФИ, членов его семьи, представителей парламента, правительства и спецслужб.