Суд США защитил право ругаться в горсовете

В США окружной апелляционный суд решил, что полицейский не имел права арестовывать человека за ругань в городском совете, сообщило в субботу агентство Associated Press.

История этого дела началась в 2002 году, когда Томас Леонард, обращаясь к членам администрации города Монтроуз, употребил бранное слово, за что был арестован полицейским Робинсоном. Леонард сказал тогда отцам города: "Вот почему против вас заведено это чертово дело", имея в виду судебную тяжбу, инициированную ранее его женой Сарой.

Робинсон отвел нарушителя спокойствия в тюрьму, где тот провел один час.

Через месяц с Леонарда были сняты предъявленные по инициативе Робинсона обвинения в непристойном поведении и употреблении нецензурных выражений.

Однако Леонарду этого показалось мало и в 2003 году он обратился в суд, ссылаясь на то, что арест нарушил его право на защиту от немотивированного задержания, гарантированное Четвертой поправкой к американской конституции. Позднее пострадавший за склонность к употреблению крепких словечек американец счел, что полицейский нарушил также и его право на свободу слова, которое обеспечивается Первой поправкой, и обратился в суд с еще одной жалобой. Леонард требовал в качестве компенсации понесенного ущерба 25 тысяч долларов.

В 2005 году районный суд снял обвинения, выдвинутые Леонардом против полицейского Робинсона, придя к заключению, что последний имел законные основания арестовать хулителя. Защита Леонарда не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Его адвокат заявил, что дело может дойти даже до Верховного суда.

Лента.ру