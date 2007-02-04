В Домодедово пассажиров ”успокаивают” спецназом

Около двух тысяч российских туристов уже целые сутки не могут вылететь из Москвы и вернуться в российскую столицу.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», по вине авиакомпании «ВИМ-Авиа» отменено почти десяток рейсов – в Египет, Австрию, Турцию и ОАЭ.

Пассажиры, ожидающие рейсы в московском аэропорту «Домодедово» настолько возмущены задержкой, что охрана аэропорта вынуждена была вызывать спецподразделение стражей порядка, чтобы их успокоить.

Руководство авиакомпании обещает до конца дня разрешить ситуацию с вылетом пассажиров чартерных рейсов. Оно утверждает, что основная причина задержек, это техническая неисправность двух самолетов. Из-за этого и был нарушен график.

В «ВИМ-Авиа» также утверждают, что в аэропортах Вероны и Римини вновь плохие погодные условия. В российском Союзе туриндустрии подтвердили, что ситуация постепенно нормализуется.