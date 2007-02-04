Американцы признали эффективность ПВО иракских боевиков

Командование американских войск в Ираке признало, что три армейских и один гражданский вертолет, потерянные в этой стране с 20 января, были сбиты боевиками, сообщает AP.

По словам военных, расследовавших крушения, вертолеты были подбиты из "неустановленного оружия". Американцы уже пообещали, что в этой связи изменят тактику применения авиации в Ираке.

В конце 2003 года пилотам уже был отдан приказ летать как можно ниже и на предельных скоростях, так как это затрудняет наведение на воздушную цель.

Напомним, что за последнюю неделю в Ираке разбились два вертолета "Апач", один "Блэк Хоук" и один OH-6A. По данным американского командования, для борьбы с вертолетами террористы применяют пулеметы, гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

С начала иракской кампании США потеряли более пятидесяти вертолетов, половина которых были сбиты, напоминает агентство.

Лента.ру