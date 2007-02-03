Авиаадминистрация опровергает сообщения российских СМИ

Государственная авиационная администрация опровергает сообщения российских СМИ о приостановке полетов Air Moldova в Украину.

Об этом по телефону сообщила УНИАН пресс-секретарь ГАА Светлана ХАЧАТУРОВА.

По ее словам, Госавиадминистрация не принимала решения приостановить полеты, однако она отметила, что, по имеющимся у нее данным, обе компании - «Аэросвит» и Air Moldova - сами приняли решение о приостановке рейсов до того времени, как будет урегулирован конфликт.

С.ХАЧАТУРОВА отметила, что на 5 февраля намечены переговоры с компанией Air Moldova по вопросам сотрудничества. Делегация из Молдовы прибудет в Украину.

«Речь идет только о направлении «Киев-Кишинев», - отметила она.

Пресс-секретарь подтвердила информацию, что ранее была отправлена телеграмма Госавиаадминистрации о том, что если между Украиной и Молдовой не будет урегулирован конфликт, Украина будет рассматривать вопрос о прекращении полетов Air Moldova с 6 февраля.

При этом С.ХАЧАТУРОВА подчеркнула, что в телеграмме говорилось не о приостановке, а только о намерении изучения этой проблемы, а также добавила, что «есть все предпосылки урегулировать конфликт».

По данным Госавиаадминистрации, конфликт возник из-за того, что Молдова не предоставила украинской компании «Аэросвит» семь частот в направлении «Киев-Кишинев», тогда как Air Moldova располагает таким количеством частот на данном направлении. То есть, речь идет о паритетности полетов, отметила С.ХАЧАТУРОВА.

Как сообщали российские СМИ, причиной введения запрета стало решение молдавских властей отклонить предложение украинского перевозчика «Аэросвит» осуществлять семь раз в неделю рейсы «Киев-Кишинев-Киев».

Под запрет полетов Air Moldova над территорией Украины попал, в частности, один из наиболее популярных маршрутов - авиарейс «Кишинев-Москва-Кишинев».