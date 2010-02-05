Четырех украинцев, захваченных сегодня пиратами, освободили

Международные силы освободили из пиратского плена судно Ariella с четырьмя украинцами на борту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, захваченное в ночь с 4 на 5 февраля сомалийскими пиратами судно Ariella под флагом Антигуа, владелец - компания Splosna Plovba (Словения), в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины (капитан, главный инженер, второй инженер и механик), сегодня в 15.00 было освобождено международными силами, которые обеспечивают патрулирование в водах Аденского залива.

Во время освобождения из плена никто из членов экипажа не пострадал. В настоящее время Ariellа следует в Индонезию.

По поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО Департамент консульской службы и дипучреждения Украины в Любляне (Словения) и Лондоне (Великобритания) держат дело на контроле.