Россия сохраняет за собой право применения ядерного оружия

Российская Федерация сохраняет за собой право применения ядерного оружия.

Об этом говорится в военной доктрине РФ, которую сегодня утвердил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия.

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», - сказано в документе.

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом РФ.

В документе указывается, что ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны).

«В случае возникновения военного конфликта с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны), ставящего под угрозу само существование государства, обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный конфликт», говорится в документе.

Также в доктрине подчеркивается, что недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Военной доктрине может появиться положение о превентивном ядерном ударе. В окончательной версии из-под определения "в ответ на применение" выведено высокоточное оружие и не используется выражение "превентивный удар".