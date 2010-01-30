В Чехии признали участников антикоммунистического сопротивления
23:34, 30 января 2010Мир
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Статус приравнен к участникам войны
Палата депутатов Чехии одобрила в первом чтении законопроект о признании антикоммунистического сопротивления. Те, кто активно участвовал в борьбе против коммунистической идеологии, согласно нормативному документу, будут приравнены по статусу к ветеранам Второй мировой войны. Речь в законопроекте идет, по сути, о моральном поощрении борцов с коммунизмом - никаких финансовых компенсаций закон для них не предусматривает, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на "Радио Прага".
Законопроект, согласно конституции Чехии, должен еще быть одобрен Сенатом - верхней палатой парламента страны.
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