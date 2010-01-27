В России открыто стратегическое месторождение нефти

Новое стратегическое месторождение нефти с запасами более 150 миллионов тонн открыто в России, сообщил глава Минприроды Юрий Трутнев в среду на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть важные открытия по нефти. Мы можем доложить сегодня о том, что открыто месторождение Савостьяново с запасами более 150 миллионов (тонн). Это стратегическое месторождение", - сказал министр.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды, месторождение расположено в Иркутской области и было открыто компанией "Роснефть".

Министр напомнил, что в прошлом году в России было добыто 490 миллионов тонн нефти, а разведано 620 миллионов тонн.