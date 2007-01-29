У Януковича думают, что делегацию ЕС Украине придется принимать анонимно

Советник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Константин ГРИЩЕНКО убежден, что в Украине пока некому встречать делегацию Европейского Союза 6 февраля для проведения запланированных переговоров Тройка ЕС-Украина на министерском уровне.

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе корреспонденту УНИАН.

“Для 6-го числа нужно иметь того, кто принимает, а принимать может только министр иностранных дел, которого признают и у нас, и в мире”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом советник премьера отметил, что сомнения относительно наличия в Украине легитимного министра иностранных дел “по-видимому уже есть“ и в Секретариате Президента.

Как сообщал УНИАН, на 6 февраля в Киеве запланировано заседание Тройка ЕС-Украина на уровне министров иностранных дел. 22 января этого года министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии выразил предположение о возможности начала переговоров с Украиной относительно нового Усиленного соглашения во время этой встречи.