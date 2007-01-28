Дэвид Бэкхем стал сказочным принцем (фото)

Девид Бэкхем

Певица Бейонс Ноулс, актриса Скарлетт Йоханссон и футболист Дэвид Бэкхем в числе других звезд снялись в рекламе компании Уолта Диснея, сообщает Би-би-си

Знаменитый фотограф Анни Лейбович сняла знаменитостей в обличии разных сказочных героев для рекламной кампании аттракционов Диснейлэнда.

Бейонс Ноулс изображает Алису из сказки "Алиса в стране чудес", Скарлетт Йоханссон - Золушку, а Дэвид Бэкхем принца из "Спящей красавицы".

Реклама появится во многих американских журналах в начале марта.

Британская звезда футбола Дэвид Бэкхем принял участие в съемках еще до того, как официально было объявлено о его переходе в американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Я думаю, ему нравится быть актером,- сказала о Бэкхеме фотограф проекта Анни Лейбович, - Он очень серьезно подошел к нашей совместной работе, и это так здорово".

Бейонс, в роли Алисы, оказалась на фотографии внутри огромной чашки в компании певицы Лили Ловетт, изобразившей Мартовского зайца, и актера Оливера Плата в образе Сумасшедшего шляпника.

Золушка Йоханссон позировала фотографу в вечернем платье от известного кутюрье и с брильянтовой диадемой на голове стоимостью в 165 тысяч фунтов стерлингов.

Фото АР