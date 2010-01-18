Саакашвили обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Заявление партии Бурджанадзе
|Нино Бурджанадзе
Об этом говорится в заявлении главного совета партии "Демократическое движение - единая Грузия", передает РИА «Новости».
"Власти Грузии, по своему обычаю, своими действиями, грубым вмешательством во внутриполитическую обстановку суверенного государства, Украины, еще раз создали неудобство нашей стране и ее имиджу в глазах цивилизованного мира", - говорится в заявлении партии бывшего председателя парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.
В партии считают, что "отправка властями Грузии тысяч "наблюдателей" на президентские выборы Украины и их действия вызвали напряжение в избирательном процессе".
По мнению партии Н.БУРДЖАНАДЗЕ, подобные действия властей, которые ничего не сделали для формирования Грузии как демократического государства, говорят о том, что для них является "демократическими выборами".
"Мы уверены в том, что свободолюбивый украинский народ в братской Украине без вмешательства СААКАШВИЛИ сможет обеспечить победу демократии!", - отмечено в заявлении.
Справка УНИАН. 11 января ЦВК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.
13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.
После этого Высший административный суд Украины принял решения, которым рекомендовал Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.
17 января ЦВК не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.