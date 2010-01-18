Саакашвили обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины

Власти Грузии, которые отправили в Украину более 2 тыс. человек для наблюдения за президентскими выборами, осуществили грубое вмешательство во внутренние дела страны, ударив тем самым по имиджу Грузии.

Об этом говорится в заявлении главного совета партии "Демократическое движение - единая Грузия", передает РИА «Новости».

"Власти Грузии, по своему обычаю, своими действиями, грубым вмешательством во внутриполитическую обстановку суверенного государства, Украины, еще раз создали неудобство нашей стране и ее имиджу в глазах цивилизованного мира", - говорится в заявлении партии бывшего председателя парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

В партии считают, что "отправка властями Грузии тысяч "наблюдателей" на президентские выборы Украины и их действия вызвали напряжение в избирательном процессе".

По мнению партии Н.БУРДЖАНАДЗЕ, подобные действия властей, которые ничего не сделали для формирования Грузии как демократического государства, говорят о том, что для них является "демократическими выборами".

"Мы уверены в том, что свободолюбивый украинский народ в братской Украине без вмешательства СААКАШВИЛИ сможет обеспечить победу демократии!", - отмечено в заявлении.

Справка УНИАН. 11 января ЦВК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

После этого Высший административный суд Украины принял решения, которым рекомендовал Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.

17 января ЦВК не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.