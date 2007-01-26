Украина введет в Афганистан очень ограниченный контингент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О направлении миротворческого персонала Украины для участия в операции международных сил содействия безопасности в Исламской республике Афганистан».

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, указ подписан в подтверждение обязательств Украины как государства – члена Организации Объединенных Наций, учитывая Резолюции Совета Безопасности ООН №1386 от 20 декабря 2001 года, №1510 от 13 октября 2003 года, №1707 от 12 сентября 2006 года, принимая во внимание, что предоставление помощи Афганистану будет иметь важное значение для обеспечения участия Украины в послевоенном восстановлении экономики этого государства, а также, что развитие долгосрочного сотрудничества Украины с Афганистаном будет способствовать поддержанию мира и безопасности и национальным интересам государства, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом «Об участии Украины в международных миротворческих операциях».

В соответствии с указом, в Афганистан направляется миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 10 человек для участия в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан.

Кабинету Министров надлежит принять меры для обеспечения выполнения этого указа.