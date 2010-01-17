Польша не будет иметь проблем с газом до апреля

Польша не будет иметь проблем с поставками газа в страну до апреля 2010 года, заявил вице-премьер-министр польского правительства Вальдемар ПАВЛЯК.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, В.ПАВЛЯК, который в декабре прошлого года заблокировал утверждение нового польско-российского газового договора, высказался за скорейшее согласование спорных моментов и подписание этого документа.

„В первом квартале не будет проблем с доставками газа и очень важно, чтобы сохранить эластичность в использовании запасов и как можно скорее довести до понимания компаний (польской PGNiG и „Газпрома” и утверждение этих договоренностей...”, - сказал он польским журналистам, цитирует РАР.

В то же время В.ПАВЛЯК сообщил, что разрешил использовать для поставок газа резервные 400 млн. кубометров газа из газовых хранилищ, отмечая, что это не означает, что они сразу будут использованы.

Вице-премер не уточнил, когда может состояться очередной раунд польско-российских переговоров.

Как сообщал УНИАН, 12 января на первых переговорах после заявления В.ПАВЛЯКА о блокировании утверждения согласованного в декабре договора PGNiG и „Газпром” не достигли компромисса по выплате долга россиян за транзит газа в Германии.

Польша с 2009 года не получает 25% импортного газа, который поставлял швейцарский трейдер «РосУкрЭнерго», наибольший пакет в котором принадлежит «Газпрому».

В декабре PGNiG заявляла о том, что с февраля будет вынуждена ограничивать поставки газа промышленным потребителям из-за нехватки газа вызванной недопоставками по контракту с РУЭ.