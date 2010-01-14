ФРГ пережила крупнейший за послевоенное время спад экономики

В 2009 году экономика Германии пережила самый сильный спад за всю послевоенную историю, сообщает DW-WORLD со ссылкой на данные федерального статистического ведомства ФРГ, обнародованные 13 января.

Экономический кризис 2009 года привел к резкому сокращению экспорта и инвестиций, в результате чего ВВП сократился на 5%, по сравнению с 2008 годом. Дефицит государственного бюджета составил 3,2% ВВП.

По итогам 2009 года Германия уступила мировое лидерство по экспорту Китаю. За первые 11 месяцев 2009 года экспорт Китая составил 1,07 триллиона долларов, Германии - 1,05 триллиона долларов.

Тем не менее, как отмечает DW-WORLD, на частном потреблении экономический кризис не сказался: цены на товары и услуги остались на прежнем уровне. Кроме того, уже с третьего квартала 2009 экономика начала расти, и ФРГ стала медленно выходить из рецессии.

В 2010 году прогнозируется дальнейший рост экономики. Правительство ожидает увеличения ВВП на 1,5%, эксперты, со своей стороны, считают, что экономический рост может составить от 1,6 до 2,3%.