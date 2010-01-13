И.о. президента Молдовы предлагает называть язык страны румынским
09:15, 13 января 2010Мир
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Через изменения в Конституцию
Михаил ГИМПУ, исполняющий обязанности президента Молдовы, считает, что государственный язык страны следует называть румынским, а не молдавским, сообщает Газета.Ru.
М.ГИМПУ заявил, что соответствующие изменения должны быть внесены в разрабатываемую новую Конституцию Молдовы.
Другой влиятельный молдавский политик - Мариан ЛУПУ, чья партия входит в правящий «Альянс за европейскую интеграцию», заявил, однако, что такие вопросы лучше решать на референдуме.
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