И.о. президента Молдовы предлагает называть язык страны румынским

Михаил ГИМПУ, исполняющий обязанности президента Молдовы, считает, что государственный язык страны следует называть румынским, а не молдавским, сообщает Газета.Ru.

М.ГИМПУ заявил, что соответствующие изменения должны быть внесены в разрабатываемую новую Конституцию Молдовы.

Другой влиятельный молдавский политик - Мариан ЛУПУ, чья партия входит в правящий «Альянс за европейскую интеграцию», заявил, однако, что такие вопросы лучше решать на референдуме.