Число жертв землетрясения на Гаити может составить тысячи человек

Число жертв разрушительного землетрясения на Гаити может составить тысячи человек, - таковы свидетельства очевидцев. Каких-либо точных данных на этот счет пока нет.

По предварительным данным, пострадали или потерпели материальный ущерб порядка трех миллионов человек, - передает ВВС. На Гаити были зафиксированы около полутора десятков подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых составила семь единиц. Многие здания, в том числе, Президентский дворец, разрушены.

Эхо Москвы