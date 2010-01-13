Число жертв землетрясения на Гаити может составить тысячи человек
08:17, 13 января 2010Мир
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Зафиксированы десятки подземных толчков
Число жертв разрушительного землетрясения на Гаити может составить тысячи человек, - таковы свидетельства очевидцев. Каких-либо точных данных на этот счет пока нет.
По предварительным данным, пострадали или потерпели материальный ущерб порядка трех миллионов человек, - передает ВВС. На Гаити были зафиксированы около полутора десятков подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых составила семь единиц. Многие здания, в том числе, Президентский дворец, разрушены.
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