Демократический курс Сапармурата Ниязова будет продолжен

Временно исполняющий обязанности президента Туркмении Гурбангулы считает возможным создание многопартийной системы в стране.

"Для развития демократии в будущем наше государство должны принять все меры, и на этой основе могут возникать партии", - заявил он на встрече с избирателями Ахалского велаята (области).

Вместе с тем, Бердымухаммедов особо отметил, что этот процесс не должен происходить искусственно.

"Мы не являемся сторонниками того, что партии должны создаваться искусственно", - подчеркнул он.

Бердымухаммедов напомнил, что светский и демократический курс развития Туркменистана провозгласил его прежний глава Сапармурат Ниязов. "И мы в обязательном порядке будем следовать этому курсу".

Врио президента Туркмении подчеркнул, что именно в соответствии с демократическими нормами граждане Туркмении могут иметь свободу слова и выбора профессии.

РИА "Новости"