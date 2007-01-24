В Израиле начали процедуру импичмента президента

Моше Кацав

Фракция левой партии "Мерец" в израильском парламенте начала процедуру импичмента президента страны, пишет The Jerusalem Post.

Депутат этой фракции Зехава Галь-Он (Zehava Gal-On) заявила, что начинает сбор 20 подписей членов Кнессета, необходимых для инициации процесса отстранения Моше Кацава от власти. Причем она не намерена дожидаться каких-либо заявлений Кацава по текущей ситуации.

Депутаты из других политических партий уже высказали свою поддержку намерениям представительницы "Мерец", отмечает издание. При этом они говорят, что ущерб, наносимый престижу государства пребыванием на высшем посту человека, обвиняемого в уголовных преступлениях, стал слишком серьезным.

Инициативы депутатов последовали за заявлением юридического советника правительства Менахема Мазуза, объявившего о готовности выдвинуть обвинения против Кацава.

Напомним, что президент Израиля обвиняется в изнасиловании, других преступлениях сексуального характера и в злоупотреблении служебными полномочиями.

Для инициации обсуждения вопроса об импичменте главы государства в Кнессете, по израильским законам необходимо собрать 20 депутатских подписей.

Лента.ру